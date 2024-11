Pedro Nuno Santos pede seletividade nos apoios à economia. "Devemos ter capacidade de dizer não"

Pedro Nuno Santos defende que o Estado deve ter capacidade de selecionar os setores com maior futuro e que já têm competências tecnológicas e empresariais conducentes ao sucesso, de forma a "transformar" a economia portuguesa. Ou seja, é preciso saber dizer "não".

Em intervenção, por videoconferência, na conferência "A Reindustrialização de Portugal", organizada pela Renascença com o apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, o secretário-geral do PS e líder da oposição destaca que o "grau de seletividade" das políticas públicas e dos sistemas de incentivos, em Portugal, é "muito inferior" ao resto da União Europeia (UE), o que considera um problema.

"As nossas políticas económicas são muito mais abrangentes. Dirigem-se a mais setores, a mais áreas empresariais e tecnológicas do que acontece no resto da UE. Segundo um estudo encomendado pela Comissão Europeia, é mesmo Portugal o país em que a estratégia nacional de especialização inteligente é menos seletiva. Quando a nossa política de inventivos não é suficientemente seletiva, também não conseguiremos ter poder de fogo transformador de nenhum setor de nenhuma empresa", defende.

Pedro Nuno Santos lembra que Portugal "não é um país com grande dimensão orçamental e financeira, o que torna mais grave a incapacidade de fazer escolhas".

"Esta é, para mim, uma das razões de não termos conseguido, ao longo de tantos anos, transformar de forma mais rápida a nossa economia. Tem muito a ver com a nossa incapacidade, dos políticos, de dizer não", admite.

O líder da oposição salienta que, tal como as empresas "investem o seu capital e o seu dinheiro onde bem entendem", também o Estado deve "investir ou aplicar o dinheiro por que está responsável onde entende que é mais importante para transformar a sua economia".

"Mais poder de fogo para conseguir transformar a economia"



Nos anos 90, num governo do PSD, realça Pedro Nuno, os setores do têxtil e do vestuário, do calçado, do vinho e do mobiliário foram identificados como os mais merecedores de investimento e, por isso, "fortemente apoiados". Por consequência, "transformaram-se radicalmente nas últimas décadas" - tanto assim é que "o setor do calçado vende com o segundo valor mais alto do mundo".

Agora, defende o secretário-geral do PS, Portugal está numa fase em que precisa de voltar "a fazer este trabalho de mobilizar para identificar os setores ou as áreas tecnológicas em que deve concentrar mais apoio público, mais poder de fogo, para conseguir transformar a economia", conciliando uma política vertical com uma política horizontal: "Termos uma parte do orçamento para a economia destinado a um setor limitado e outra para uma política transversal que não olha ao setor mas que financia bons projetos, sem perder de vista que parte considerável do orçamento deve ir para esta política vertical."