Moradores protestam contra "um verdadeiro ecocídio" no Parque Natural Sintra-Cascais

E numa zona com menos de um hectare, lá estavam, nesta manhã de segunda-feira, os funcionários de uma empresa de limpeza de terrenos a cortar todas as árvores, de motosserra em punho, e a diminuir o tamanho dos troncos para o transporte até um camião estacionado num dos acessos á zona.

A desflorestação é cada vez mais acelerada no Parque Natural Sintra-Cascais. Nos últimos anos, o chamado Pinhal do Banzão, na zona entre o Mucifal e as Azenhas do Mar, perto da praia das Maçãs, tem perdido hectares e hectares de pinheiro manso.

Em abril deste ano, ocorreu aquela que os moradores dizem ter sido a série de abates mais massiva e vasta até à data, tendo a mesma correspondido ao corte de todas as árvores numa área com cerca de 30.000 m2. Os moradores voltaram a contestar e a exigir documentos que comprovassem as autorizações.

"É lícito construir nestas zonas. Eu próprio construi. Havia na altura uma regra simples. No meu terreno, de 10 mil metros quadrados, construi em apenas quatro por cento desse terreno. Isso faz todo o sentido num Parque Natural. Agora, lotes com 500 metros terem construção de 400 metros, abatendo todas as arvores, isso não é razoável".

Perante o que dizem ser "um verdadeiro ecocídio", os moradores garantem que a lei está a ser violada. Em especial o art.º 15, Ponto 2, c) do Regulamento do Parque Nacional Sintra-Cascais, que indica que "estão sujeitas a parecer da comissão directiva do Parque Natural" atividades como "a alteração do coberto arbóreo ou arbustivo, incluindo vegetação ripícola, com exceção de emergências, nomeadamente as decorrentes de proteção contra incêndios e até à entrada em vigor dos planos de gestão florestal".

E condenam a inação das autoridades competentes, que deveriam proteger aquele parque natural, com paisagens culturais classificadas como Património Mundial da Humanidade. Já fizeram uma denúncia, que estão prestes a enviar à UNESCO. E já apresentaram uma queixa-crime ao Ministério Público.