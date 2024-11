Homem foi ao banho e morreu na Praia do Pedrógão

Um homem de nacionalidade estrangeira morreu esta segunda-feira à tarde na Praia do Pedrógão, no concelho de Leiria, após ter entrado no mar para tomar banho, disse à Lusa fonte da capitania da Figueira da Foz.

Segundo o comandante do Porto da Figueira da Foz, Pedro Cervaens Costa, o alerta foi dado por um popular pelas 16h40, a quem a mulher da vítima se dirigiu a pedir ajuda, uma vez que o marido há 30 minutos tinha entrado no mar e não tinha regressado.

Foram acionados para o local as embarcações salva-vidas semirrígidas e os piquetes das capitanias da Figueira da Foz e da Nazaré, assim como os Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria, informou o comandante.

O corpo viria a ser encontrado no areal mais a sul da Praia do Pedrógão, na zona de Casal Ventoso, revelou ainda Pedro Cervaens Costa.

Após várias tentativas de reanimação, o óbito viria a ser confirmado no local.

O comandante dos Bombeiros Voluntários da Vieira de Leiria, João Lavos, adiantou à agência Lusa que o homem tinha cerca de 50 anos.