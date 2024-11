Diretor da PJ: Fugitivo de Vale de Judeus pode ser extraditado nos "próximos dias"

Na primeira entrevista que dá desde que foi reconduzido como diretor nacional da Polícia Judiciária (PJ), Luis Neves diz à Renascença que estará por dias a extradição para Portugal do único recluso recapturado – em Marrocos – dos cinco presos que se evadiram, a 7 de setembro, do Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus.

“Esperamos que num muito curto prazo de tempo [Fábio Loureiro] regresse a Portugal, e a extradição seja efetivada (...) estamos convencidos de que, nos próximos dias”. É esta a expectativa do diretor nacional da Judiciária.

Quanto aos restantes quatro reclusos, Luis Neves assegura à Renascença que a PJ dispõe de informações que não pode, nem quer revelar.

Nestas declarações, Luis Neves começa por manifestar a satisfação por continuar à frente da Polícia Judiciária e reconhece a importância do bom relacionamento pessoal que tem, há muito tempo, com o novo procurador-geral da República, Amadeu Guerra: “As relações humanas contam muito, são decisivas”, sublinha.

Como é que reage a esta recondução, como diretor Nacional da Polícia Judiciária? Imagino que já tenha tido também a influência do novo procurador-geral da República, dado que só foi reconduzido já depois da tomada de posse de Amadeu Guerra?

Em primeiro lugar, reajo com satisfação porque essa foi a minha vontade, manifestada no tempo devido. Por outro lado, é importante que o órgão de polícia criminal, a Polícia Judiciária, com as competências de todos conhecidas, tenha uma boa relação com o atual procurador-geral, como teve com as duas anteriores procuradoras-gerais, com quem tive a honra e o prazer de trabalhar, quer com a Dra. Joana Marques Vidal - menos tempo – quer com a Dra. Lucília Gago.

Mas é ainda mais próximo, agora, do novo procurador-geral da República, creio eu...

O senhor procurador-geral da República já prestou declarações a esse respeito. E naturalmente que sim, todas as pessoas no meio sabem que, quando assumi funções...mesmo antes, enquanto diretor da Unidade Nacional Contraterrorismo, tivemos muitos casos, muitas situações delicadas, com o DCIAP (Departamento Central de Investigação e Ação Penal, que foi dirigido por Amadeu Guerra, o atual procurador-geral), e essa questão da coadjuvação e do apoio total, frontal, sério e leal sempre existiu da minha parte, e da equipa que liderava... e que se passou o mesmo quando assumi funções como diretor nacional da PJ.