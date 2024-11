Deco alerta para discriminações no acesso de jovens à garantia pública

O Governo deve rever as regras da Garantia Pública do Estado para a compra da primeira habitação.

É o que defende a Deco. A associação considera injusto e discriminatório excluir do acesso jovens casais, em que apenas um dos membros tenha mais de 35 anos.

Em vigor desde o final de setembro, a portaria estabelece a concessão de uma garantia pública. No entanto, ambos os membros de um casal devem preencher os requisitos de idade, sendo fator de exclusão um dos elementos ultrapassar o limite estabelecido.

À Renascença, a porta-voz da Deco, Soraia Leite, explica que a regra tem impedido jovens de comprar casa e, por consequência, os contactos com a associação têm aumentado.

"À medida que os bancos mostraram a sua adesão, temos vindo cada vez mais a receber pedidos de esclareciemento dos jovens que lamentam a situação", indica.

Soraia Leite sublinha que "ao contrário desta medida, outras iniciativas de apoio à habitação jovem, como a isenção do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) e do Imposto do Selo, beneficiam o casal desde que um dos membros tenha até 35 anos".