Nova depressão passa por Valência e chega a Portugal na sexta-feira

Depois da depressão que assolou Valência no final de outubro, e que causou mais de 220 mortes nas últimas semanas, o mau tempo volta à Europa Ocidental e vai atingir Portugal no final da próxima semana.

A Agência de Meteorologia Espanhola alerta para a possibilidade de chuva forte até sábado mas, à Renascença, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alerta que o fenómeno deverá ser em dimensão muito inferior.

“Por comparação com o que decorreu e o que deverá decorrer, a magnitude da precipitação deverá ser muito menor. Mas não é de descartar que na quinta ou sexta-feira possa ocorrer chuva forte, principalmente na região Sul”, afirma Pedro Sousa, indicando que esta chuva será acompanhada por uma descida das temperaturas.

“A partir de terça-feira irá iniciar-se uma descida gradual da temperatura, que se vai prolongar nos dias seguintes. A meio da semana e no final da semana vamos registar temperaturas abaixo dos 20ºC e mínimas perto dos 0º C nas terras altas”, indica o meteorologista, referindo que as temperaturas podem baixar aos 10º C em Lisboa e Porto.

A depressão, caracterizada por uma bolsa de ar frio que se vai deslocar pelo Mediterrâneo, deverá ficar a sul da Península Ibérica no final da próxima semana, à semelhança do que aconteceu antes das cheias em Valência.