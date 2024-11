Jovem de 20 anos morre em colisão entre automóvel e motociclo em Azeitão

Um jovem de 20 anos morreu este domingo na sequência de uma colisão entre um automóvel e o motociclo que conduzia na Estrada Nacional 10 em Vila Nogueira de Azeitão, concelho de Setúbal, disse fonte da GNR.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal indicou à agência Lusa que o óbito foi declarado no local pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Barreiro.

O alerta para o acidente, que ocorreu junto ao Palácio Bacalhôa, foi dado às 15:06, adiantou a fonte do comando sub-regional.

Foram mobilizados para o local 13 operacionais dos Bombeiros Sapadores de Setúbal, do Instituto Nacional de Emergência Médica, da Cruz Vermelha e da GNR, apoiados por cinco veículos, incluindo a VMER.