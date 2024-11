Funcionário dos CTT detido por roubo de dinheiro destinado a causas solidárias

Um funcionário dos CTT de Cabo Ruivo, Lisboa, suspeito de se apoderar de dinheiro destinado a causas solidárias, foi detido na quarta-feira em "flagrante delito", ficando obrigado a apresentações quinzenais, anunciou este domingo a PSP.

Em comunicado, a PSP descreve que o homem, de 52 anos, "com prévio conhecimento, abria as cartas dirigidas a determinadas causas e subtraia o dinheiro contido no interior da correspondência", no Centro de Produção e Logística dos CTT de Cabo Ruivo, Lisboa.

A Polícia acrescenta que depois da detenção do suspeito, apreendeu "dinheiro e várias dezenas de cartas abertas".

Suspeito da prática dos crimes de violência de correspondência, furto qualificado e peculato, o detido foi já presente a primeiro interrogatório judicial, tendo ficado suspenso de funções e sujeito a apresentações quinzenais.