Triagem automática no 112 já está a funcionar, anuncia INEM

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) anunciou este sábado que já se encontra a funcionar o mecanismo de atendimento automático na linha de emergência do 112, criado para responder a momentos de sobrecarga do sistema do Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU).

As medidas visam responder aos constrangimentos que têm provocado atrasos na resposta do serviço 112, com registo de dez mortes associadas na última semana. Para já foram instaurados sete inquéritos pela Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, um dos quais acabou entretanto arquivado.

Com o sistema anunciado na quarta-feira, se o tempo de espera atingir os 3 minutos, a chamada é imediatamente atendida e a pessoa que liga para o número de emergência responderá com “SIM” ou “NÃO” às questões colocadas, permitindo de forma rápida e automática priorizar a gravidade das situações.

“Consoante o nível de gravidade, serão acionados meios de emergência ou as chamadas transferidas para o SNS 24”, refere o INEM em comunicado.

Além da triagem automática, o INEM anunciou também ter reforçado as escalas no período diurno, a monitorização do desempenho dos profissionais e a integração de enfermeiros nas equipas do CODU.

Neste momento, os tempos médios de atendimento nos CODU estão nos 20 segundos de espera, avança o INEM, que refere também que este sábado desceram ligeiramente para os 19 segundos de média, mas ainda abaixo dos 10 segundos de referência.