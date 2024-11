Morreu antigo juiz do Tribunal Constitucional Pedro Machete

O antigo juiz do Tribunal Constitucional Pedro Machete morreu este sábado, informou o Supremo Tribunal Administrativo, onde o magistrado exercia funções.

"É com profundo pesar que o Supremo Tribunal Administrativo comunica o falecimento, no dia 9 do corrente mês de novembro, do juiz conselheiro Pedro Machete, da secção de contencioso administrativo deste Supremo Tribunal", lê-se no comunicado.

Pedro Machete tinha 59 anos e era filho do antigo presidente do PSD Rui Machete.

Pedro Manuel Pena Chancerelle de Machete nasceu em 1965 e licenciou-se e doutorou-se em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, onde era também professor.

Foi juiz do Tribunal Constitucional entre 2012 e 2023, tendo ocupado nos últimos dois anos em que exerceu funções o cargo de vice-presidente deste tribunal.

Desde 2023, era juiz conselheiro da secção de contencioso administrativo do STA.