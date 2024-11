"Forte odor" denuncia traficante. PSP detém homem com haxixe

Um homem de 38 anos foi detido na freguesia da Misericórdia, centro de Lisboa, com quase 60 doses de haxixe, anunciou a PSP. A detenção "em flagrante delito, por suspeita da prática do crime de tráfico de estupefacientes", foi feita na madrugada do dia 7 de novembro, segundo a PSP.

"O suspeito, ao detetar os polícias, adotou um comportamento suspeito, não tendo conseguido disfarçar o forte odor relativo a consumo de estupefaciente" e, após uma revista, "foi encontrado, dissimulado nas calças", haxixe suficiente para 57,88 doses individuais e quase 20 gramas de um "produto indeterminado" que será sujeito a perícia.

Segundo as autoridades, o detido "tinha o título de residência caducado", tendo sido também notificado para "abandonar voluntariamente o país, num prazo de 20 dias".

Dias antes, em 04 de novembro, na vizinha freguesia de Santa Maria Maior, a PSP deteve um homem por suspeita de furto de telemóveis do interior de um automóvel. O suspeito estava a ser perseguido pela vítima. "Na revista foi ainda localizado na posse do suspeito um quebra-vidros, bem como foi apreendido cerca de 240 euros em numerário, por se suspeitar ter proveniência ilícita".

No dia 5, a PSP deteve em Lisboa um homem de 40 anos, que tinha pendente um mandado de detenção.

"Durante uma fiscalização num transporte público, os polícias lograram encontrar o suspeito, sob o qual pendia um mandado de detenção para cumprir três anos de prisão pelo crime de tráfico de estupefacientes", refere a PSP.

Já na Amadora, a divisão policial daquela cidade deteve no dia 6 dois homens, de 33 e 41 anos, "por serem suspeitos da prática do crime de furto em estabelecimento, na forma tentada".

"Os detidos, já conhecidos pela prática de crimes similares, designadamente crimes contra o património, contando já com condenações", ficaram sujeitos a termo de identidade e residência pelo juiz.