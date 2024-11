CGTP convoca manifestações neste sábado

Milhares de trabalhadores são esperados este sábado em Lisboa e no Porto, numa manifestação convocada pela CGTP para reivindicarem aumentos dos salários e das pensões.

Em Lisboa, a concentração está prevista para as 15h00 no Cais do Sodré e termina nos Restauradores, enquanto no Porto está prevista para as 10h00 na Praça da República e termina na Praça dos Leões.

Em declarações à Lusa, o secretário-geral da CGTP disse esperar "uma grande manifestação nacional", explicando que o protesto é dirigido tanto ao setor público como ao privado e marca o fim de "um mês de mobilização, de reivindicação e de luta com centenas de plenários" sob o mote "Aumentar os salários e as pensões/Defender os serviços públicos e as funções sociais do Estado/Resolver os problemas do País".

Para assegurar a participação dos trabalhadores que trabalham ao fim de semana, foram emitidos vários pré-avisos de greve, como é o caso do setor do comércio, escritórios, o setor da indústria ou da hotelaria.