Amadora. Prisão preventiva para jovem de 19 anos suspeito de incendiar caixote do lixo

Um jovem de 19 anos ficou este sábado em prisão preventiva por alegadamente ter incendiado um caixote do lixo numa rua na Amadora, no distrito de Lisboa, adiantou a PSP.

Em comunicado, a PSP explicou que o suspeito por dano qualificado foi detido na sexta-feira no decorrer de um patrulhamento.

A PSP especificou que os agentes viram o jovem a derrubar o caixote do lixo e a incendiar os papéis que continha no seu interior com um isqueiro. Nessa sequência, e após uma curta perseguição a pé, os polícias detiveram o jovem e apreenderam-lhe o isqueiro, referiu.

O fogo no caixote do lixo foi extinto pelos agentes "evitando o alastramento do mesmo a viaturas que se encontravam muito próximas do contentor do lixo", sublinhou a PSP. .

Na nota enviada às redações, a PSP revelou ainda que o suspeito tem um "vasto histórico criminal", tendo no ano passado sido detido e condenado por vários crimes de roubo.

A PSP deteve na noite de sexta-feira dois homens na Amadora após informação de que três homens estariam a incendiar caixotes de lixo, adiantou fonte desta polícia à Lusa. Segundo a informação da PSP, cerca das 23:00 de sexta-feira a polícia recebeu a informação de que três homens estariam a "colocar caixotes do lixo a arder".

"Foi intercetado um suspeito e durante a abordagem, um outro injuriou e ameaçou os polícias, pelo que também foi detido", adiantou fonte da PSP.