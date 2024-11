Vítimas de "bullying" mais suscetíveis a dor aguda

As crianças vítimas de "bullying" têm mais 70% de probabilidade de virem a sentir dor grave na transição para a vida adulta. A conclusão é do estudo SEPIA - “Studying Experiences of Pain In Adolescents” - do Instituto de Saúde Púbica da Universidade do Porto (ISPUP) que, durante três anos, analisou a forma como os adolescentes vivem e relatam a dor física.

“Os jovens que dizem que estiveram envolvidos em 'bullying' têm maiores queixas de dor três anos mais tarde”, aponta a investigadora Raquel Lucas, do ISPUP, em declarações à Renascença, explicando que são crianças que, perante testes sensoriais quantitativos, revelam “menor tolerância à dor e maior sensibilidade”.

Também as experiências adversas na infância determinam a qualidade de vida mais tarde. Aqui, explica a investigadora, falamos de experiências que influenciam a perceção da dor, como é o caso de “situações em que há perda de um dos pais, famílias em que existe violência emocional ou física, ou quando um familiar tem problemas de saúde mental".

“Quanto maior for o número de adversidades desse tipo, mais frequente é a experiência de dor dessas crianças”, resume. “Por outro lado, quando a família funciona melhor do ponto de vista da expressão e de coesão, menos dor tem as crianças”, conclui a investigadora.

“As crianças reportam o ambiente familiar próximo. É muito importante”, ressalva.