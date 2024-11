Sacadura Cabral promovido a contra-almirante, um século depois de ter morrido

OcComandante Sacadura Cabral é promovido esta sexta-feira a contra-almirante, a título póstumo.

A cerimónia da Marinha Portuguesa de promoção por distinção acontece, esta sexta-feira, com a presença do ministro da Defesa, Nuno Melo, durante a cerimónia de abertura solene do ano letivo 2024/2025 da escola Naval, no Alfeite.

Em comunicado, a Marinha justifica a decisão como uma promoção que “surgiria naturalmente” na carreira do aviador dadas “as qualidades demonstradas” pelo oficial da Marinha “cujo desempenho foi sempre muito destacado”.

Sacadura Cabral ficou conhecido por, juntamente com Gago Coutinho, ter feito a primeira travessia aérea do atlântico sul, em 1924.

O comandante foi ainda um dos primeiros instrutores da Escola Militar de Aviação, diretor dos serviços de Aeronáutica Naval e comandante de esquadrilha na Base Naval de Lisboa.

O aviador e oficial da Marinha, natural de Celorico da Beira, desapareceu após um acidente de aviação no Mar do Norte, há cem anos, a 15 de novembro de 1924, quando regressava a Lisboa após uma viagem aos Países Baixos.

Distinguido com o grau de comendador da Ordem Militar de Avis de Portugal, com o grau de Grã-Cruz da Ordem Militar daa Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito de Portugal e com o Grau de Grã-Cruz da Ordem de Camões de Portugal, Sacadura Cabral é esta sexta-feira promovido a contra-Almirante.

A cerimónia a decorrer, na tarde desta sexta-feira, na Escola Naval do Alfeite conta com as presenças do Chefe do Estado-Maior- General das Forças Armadas, General José Nunes da Fonseca, do Chefe do Estado-Maior da Armada, Almirante Henrique Gouveia e Melo.