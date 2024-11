PSP realiza operação de fiscalização na zona do Martim Moniz em Lisboa

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP está a realizar esta sexta-feira de manhã uma operação de fiscalização a estabelecimentos comerciais e pessoas, visando a sua legalidade em território nacional, na zona do Martim Moniz, em Lisboa.

Em comunicado, a PSP indica que a operação, realizada na zona do Martim Moniz, na freguesia de Santa Maria Maior, conta com a colaboração da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), Autoridade Tributária e Aduaneira e Autoridade para as Condições do Trabalho e Segurança Social.

Na operação estão empenhadas várias valências da PSP, nomeadamente, Divisão de Investigação Criminal, Divisão de Segurança a Transportes Públicos, Divisão de Trânsito, Núcleo Segurança Privada, Núcleo de Estrangeiros e Controlo Fronteiriço, Equipas de Intervenção Rápida, Equipas de Prevenção e Reação Imediata, bem como a Unidade Especial de Polícia.