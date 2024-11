PJ detém em Vila Verde e no Cadaval dois cidadãos estrangeiros por suspeita de tráfico humano

A Polícia Judiciária deteve dois cidadãos estrangeiros em Vila Verde, no distrito de Braga, e no Cadaval, em Lisboa, por suspeita de tráfico humano.

Em comunicado, a PJ indica que no decurso da investigação, “foram recolhidos indícios de que, pelo menos desde meados de 2022, os suspeitos terão desenvolvido um esquema, tendo para o efeito constituído uma empresa, com o propósito de aliciar cidadãos de nacionalidade estrangeira aos quais propunham contratos de trabalho no ramo da exploração florestal”.

“Não obstante os termos dos contratos de trabalho, as vítimas, cerca de uma dezena, ao que foi possível apurar até à data, eram sujeitas a condições desumanas, sendo obrigados a trabalhar 12 horas por dia, com uma pausa de 15 minutos para alimentação, apenas lhes sendo permitida uma folga, a cada quinzena”, lê-se na nota.

Segundo a PJ, as vítimas “ficavam alojadas em espaços insalubres e pelo qual ainda lhes era cobrada a quantia de 100 euros mensais, a título de renda, tendo sido privados de água potável e de alimentação e nunca lhes tendo sido pago o valor contratualizado pelo trabalho prestado”.

Presentes à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial, os detidos, com 37 e 39 anos, indiciados pelo crime de tráfico de seres humanos, ficaram sujeitos a medidas de coação não privativas da liberdade.