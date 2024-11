INEM. Duas pessoas morreram em Pombal à espera de atendimento do 112

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) já abriu um inquérito aos casos de mortes noticiados nos últimos dias por alegados atrasos no atendimento do INEM, anunciou esta sexta-feira a entidade.

Na segunda-feira, quando morreram as duas pessoas em Pombal, uma greve dos técnicos do INEM às horas extraordinárias coincidiu com outra paralisação na função pública.

Desde o início da semana até agora foram apontados cerca de uma dezena de casos de morte alegadamente associados às dificuldades no atendimento do INEM.

Duas pessoas morreram na segunda-feira, em Pombal, no distrito de Leiria, alegadamente enquanto esperavam pelo atendimento do 112 e assistência do INEM .

As mortes alegadamente relacionadas com a falta de socorro por parte do INEM já motivaram a abertura de cinco inquéritos pelo Ministério Público (MP), um dos quais arquivado por ausência de indícios de crime.

Segundo informação prestada à Lusa pela Procuradoria-Geral da República (PGR), foram abertos inquéritos pelo Ministério Público às mortes ocorridas alegadamente na sequência da falta de assistência por parte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) em Bragança, Cacela Velha, Vendas Novas, Almada e Ansião.

Sobre os casos de Bragança, Cacela Velha, Vendas Novas e Almada, a PGR referiu que “se encontram em investigação”.

“Relativamente aos factos de Ansião, na sequência da comunicação do óbito, foi aberto um inquérito. Coligidos os elementos de prova – designadamente a informação da GNR; as declarações prestadas por testemunhas, bem como do relatório do hábito externo realizado – concluiu o Ministério Público não haver indícios da prática de crime, tendo o inquérito sido arquivado”, explicou a PGR sobre o arquivamento do inquérito do caso de Ansião.

A PGR acrescenta ainda que “quanto a outras situações”, está ainda “a aguardar informação”.

PS fala em "negligência do Governo"



O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, acusou esta sexta-feira o Governo de "negligência" no caso da greve no Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que foi suspensa na quinta-feira após uma reunião entre o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar e a ministra da Saúde.