377 pessoas impedidas de acederem a recintos desportivos em 2024

A Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) anunciou esta sexta-feira ter interditado 377 pessoas de acederem a recintos desportivos entre janeiro e setembro.

“Cerca de 75% das interdições correspondem ao ilícito de posse e/ou uso de artefactos pirotécnicos”, lê-se no relatório da atividade sancionatória publicado esta sexta-feira.

Segundo a APCVD, nos primeiros nove meses de 2024 contabilizam-se “590 decisões condenatórias de caráter definitivo, ou seja, que já esgotaram possibilidade de recurso”.

“17 arguidos com decisões condenatórias definitivas foram posteriormente alvo de processo de execução judicial da coima, por falta de pagamento da mesma”, indica a APCVD.

Das sanções e medidas de interdição recentemente entradas em vigor, a APCVD destaca a título de exemplo a aplicada (gestor de segurança), de 34 anos, “que estava já cautelarmente impedido de aceder a recintos desportivos até final do processo de contraordenação” e que foi sujeito a pagamento de coima no valor de 2.700 euros e 12 meses de interdição de acesso a recintos desportivos por insultos e ameaças ao árbitro, num jogo do campeonato da 1.ª Divisão Regional da Madeira, época 2023/2024.

E também a sanção aplicada a um agente desportivo (jogador) de 32 anos, residente em Albufeira, que “foi condenado ao pagamento de coima no valor de 2.000 euros e 6 meses de interdição de acesso a recintos desportivos por arremesso de objetos”. Este incidente ocorreu no jogo entre o CF Os Bonjoanenses e o Clube Desportivo e Recreativo da Pedra Mourinha, a contar para a 1.ª jornada da Liga 1 Algarve Futsal, época 2023/2024.

Segundo dados do Ponto Nacional de Informações sobre Desporto (PNID), “na presente data estão proibidas de aceder a recintos desportivos aproximadamente 450 pessoas, sendo que a maioria das interdições foram aplicadas pela APCVD e as restantes por Tribunais Judiciais”.

Em cerca de cinco anos, a APCVD aplicou cerca de 1.800 interdições de acesso a recintos desportivo, das quais cerca de 1.520 já entraram em vigor.