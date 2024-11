Sindicato suspende greve dos técnicos do INEM

O Sindicato dos Técnicos de Emergência Hospitalar suspendeu a greve às horas extraordinárias no INEM em vigor desde 30 de outubro.

A decisão foi tomada após uma reunião com a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, disse aos jornalistas o sindicalista Rui Lázaro.

"Foi estabelecido um protocolo negocial, que iniciará ainda este mês, para que se possam ser implementadas as tão necessárias soluções", declarou o dirigente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Hospitalar.

Rui Lázaro diz que o sindicato e o Governo reconhecem os "constrangimentos" dos técnicos do INEM e as "causas", bem como "as soluções que é necessário implementar" em matéria de salários e da valorização da carreira.



Suspensa a greve, o Sindicato dos Técnicos de Emergência Hospitalar e o Ministério da Saúde vão agora iniciar um processo negocial. Rui Lázaro considera que a reunião desta quinta-feira dá sinais de esperança para um acordo final "satisfatório".

"Coincidimos com a necessidade de valorizar a carreira e o salário para níveis que nos deixam já esperançosos que possamos chegar a um entendimento satisfatório. Não é possível ainda discutir números, mas foi possível acordarmos que não será com dois ou três níveis remuneratórios que vamos chegar a entendimento. Terá que ser muito mais do que isso. É uma profissão muito desvalorizada", declarou o sindicalista.

[em atualização]