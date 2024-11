MP investiga morte de mulher não socorrida pelo INEM em Almada

"Entretanto, tendo chegado ao conhecimento do Ministério Público que o corpo havia sido entregue à família, o MP ordenou que o corpo regressasse às instalações do hospital, com vista à realização de autópsia médico-legal", adiantou a PGR na mesma resposta.

As falhas ou os atrasos na resposta do serviço 112 e no encaminhamento para Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), devido à greve dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar têm levantado forte polémica e já terão levado à morte de pelo menos seis pessoas.

Os técnicos de emergência pré-hospitalar estão em greve às horas extraordinárias para pedir a revisão da carreira e melhores condições salariais, desde 30 de outubro, paralisação que foi hoje suspensa depois do sindicato ter assinado um protocolo negocial com o Ministério da Saúde.