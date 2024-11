Vitória de Trump. Marcelo diz que Europa tem de "ficar mais unida" e estreitar relações com EUA

“Significa que as pontes de diálogo são fundamentais, para a paz, desenvolvimento sustentável, progresso, desenvolvimento económico e social e também para a afirmação da liberdade, da democracia, dos direitos humanos ”, assinalou, numa curta declaração na Sala dos Embaixadores no Palácio de Belém.

Questionado pelos jornalistas se um possível isolacionismo dos Estados Unidos poderia prejudicar a economia portuguesa, o Presidente sublinhou que houve “um acréscimo claro de relações no domínio do comércio, do investimento e do turismo” e que, por isso, é necessário “projetar essa cooperação, que é boa para a comunidade portuguesa lá e para a comunidade norte-americana cá”.

Depois de relembrar a visita a Washington em 2018 – e as conversas durante o primeiro mandato de Trump para discutir o papel estratégico dos Açores e o apoio durante a pandemia –, Marcelo Rebelo de Sousa não descartou visitar a Casa Branca ainda antes de acabar o mandato em março de 2026, referindo apenas que um estreitamento de relações significa “um relacionamento mais intenso entre chefes de Estado”.