Violência doméstica. Homem fica com pulseira eletrónica no concelho de Miranda do Douro

Um homem de 37 anos foi detido pela GNR por suspeita do crime de violência doméstica contra a sua companheira, de 37 anos, no concelho de Miranda do Douro.

Em comunicado, GNR explica que a detenção ocorreu no âmbito de uma investigação por violência doméstica, tendo os militares da guarda apurado que o suspeito “exercia violência psicológica e verbal sobre a vítima”.

No decorrer das diligências de investigação foi dado cumprimento a um mandado de detenção, que culminou na detenção do suspeito.

O detido foi presente no Tribunal Judicial de Miranda do Douro, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de proibição de contactar, direta ou indiretamente, por si ou por interposta pessoa com a ofendida, e ainda de se aproximar a uma distância inferior a 300 metros, através de controlo por pulseira eletrónica.

A GNR relembra que a “violência doméstica é crime público” e que “denunciar é uma responsabilidade coletiva”.