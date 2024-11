Utente de lar morre após hora e meia de espera por socorro

Uma idosa utente de um lar em Castelo de Vide morreu na segunda-feira devido a paragem cardiorrespiratória, após cerca de hora e meia de espera por socorro, disse o presidente da instituição.

João Palmeiro, presidente da Fundação Nossa Senhora da Esperança, de Castelo de Vide, no distrito de Portalegre, disse esta quarta-feira à agência Lusa que foram feitos dois telefonemas para a linha de emergência 112, mas não foi possível acionar o socorro.

"Do número fixo do lar, ligámos, mas nunca atenderam do 112", tendo ainda havido "outro telefonema para o 112, a partir do telemóvel da diretora do lar, que foi atendido, mas a chamada caiu", explicou.

O mesmo responsável disse encarar esta situação "com total gravidade, porque foi uma vida que se perdeu, face à impotência que existiu para socorrer a utente".

A morte da idosa, de 86 anos, foi hoje avançada pela SIC Notícias, que noticiou que "os pedidos de socorro para o 112 não tiveram resposta e os meios diferenciados só chegaram ao local quase uma hora e meia depois".

Em declarações à Lusa, o presidente da Fundação Nossa Senhora da Esperança precisou que a utente "entrou em paragem cardiorrespiratória, por volta das 12h30 de segunda-feira, quando se encontrava no refeitório" do lar.