Sindicatos. Novo acordo da função pública "melhora" o anterior

A Fesap considera que o novo acordo de valorização dos trabalhadores da Administração Pública é "importante" e "melhora" o anterior, enquanto o STE aponta que este "é um acordo que avançou mais" do que o assinado com o anterior Governo.

Na cerimónia de assinatura do novo acordo plurianual de valorização dos trabalhadores da Administração Pública (2025-2028), o secretário-geral da Federação dos Sindicatos da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (Fesap) indicou que este é "importante" e também de "continuidade" relativamente ao "acordo histórico" assinado com o anterior governo, liderado por António Costa.

Segundo o mesmo, este permitiu, nomeadamente, "um dos maiores aumentos" do subsídio de refeição que houve na Administração Pública, bem como "valorizar as carreiras sendo elas gerais ou especiais" ou rever o SIADAP, de modo a que os funcionário da função pública possam permitir mais rápido, já a partir de janeiro.

"No entanto, a Fesap sempre considerou que o acordo celebrado" com o anterior governo "era um acordo insuficiente", uma vez que "se podia ter ido um pouco mais além", sublinhou José Abraão, indicando que o documento hoje assinado assegura o "cumprimento" e "melhora o celebrado em 2022".

Com este acordo, "cerca de 80% dos trabalhadores da Administração Pública no ano de 2025 ou não perdem poder de compra ou ganham de forma significativa", realça o líder da Fesap, aplaudindo também o facto de a permitir que a base remuneratória da Administração Pública descole "definitivamente daquilo que é o salário mínimo nacional".

Por outro lado, o secretário-geral da Fesap destacou ainda o aumento de 5% no abono de ajudas de custo "é pouco mais é um início" e diz valorizar a referência ao compromisso de encetar negociações com vista a encontrar uma solução que permita a contagem dos pontos e de todo o tempo de serviço perdido pelos trabalhadores afetados pelos períodos de congelamento.