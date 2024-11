Prisão preventiva para suspeito de violência doméstica em São João da Madeira

Um homem de 47 anos foi preso preventivamente por suspeita de violência doméstica no concelho de São João da Madeira. O suspeito tinha sido detido pela GNR de Aveiro, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de São João da Madeira, no dia 1 de novembro.

Em comunicado, a GNR indica que “no âmbito de uma investigação pelo crime de violência doméstica, os militares da Guarda apuraram que o suspeito exercia violência verbal, psicológica e física contra a vítima, sua ex-companheira de 41 anos”.

No decorrer das diligências policiais foi dado cumprimento a um mandado de detenção.

O detido foi presente no dia 2 de novembro, no Tribunal Judicial de Espinho, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

A GNR relembra que a “violência doméstica é crime público” e que “denunciar é uma responsabilidade coletiva”.