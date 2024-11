Porto. PJ deteve mais um suspeito de tentar matar duas pessoas junto à ponte Luiz I

A Polícia Judiciária (PJ) deteve mais um cidadão suspeito de tentar matar duas pessoas, em junho, junto à ponte Luiz I, no Porto, foi anunciado esta quarta-feira.

O suspeito já foi ouvido em primeiro interrogatório judicial, tendo ficado sujeito à medida de coação de prisão preventiva.

Em comunicado, a PJ refere que os crimes ocorreram ao fim da tarde do dia 10 de junho, tendo criado "forte alarme social face à quantidade de agressores envolvidos e à hora e local em que se verificaram".

A investigação apurou que "as referidas tentativas de homicídio surgiram na sequência de uma altercação ocorrida no dia anterior, tendo as duas vítimas sido cercadas por 11 homens que, munidos de vários objetos cortantes e contundentes, as vieram a agredir e esfaquear causando-lhes grave perigo de vida".

"Todos os intervenientes são estrangeiros", esclarece a PJ, salientando que cinco dos autores já tinham sido detidos, tendo três deles ficado em prisão preventiva.

Em 25 de julho, a PJ anunciou a detenção de três suspeitos desta tentativa de homicídio, com idades entre os 25 e os 33 anos, no Porto, em Coimbra e em Santa Comba Dão, no distrito de Viseu.

Já em 4 de setembro, a PJ referiu terem sido detidos mais dois estrangeiros suspeitos, de 22 e 33 anos.