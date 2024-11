PJ detém cinco suspeitos de crimes de homicídio e de roubo agravado em Sintra

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta quarta-feira a detenção de cinco homens, com idades compreendidas entre os 20 e os 30 anos, por suspeitas da prática dos crimes de homicídio qualificado e roubo agravado, ocorridos no concelho de Sintra.

Em comunicado, a PJ esclarece que os factos tiveram lugar no dia 25 de novembro de 2019 “na residência da vítima, um homem de 41 anos, num contexto de violência extrema, cuja génese está relacionada com outras atividades criminosas envolvendo agressores e vítima”.

“Após o conhecimento da notícia dos crimes, a PJ iniciou um vasto conjunto de diligências para obtenção de informação acerca das circunstâncias da prática dos crimes, bem como da identificação dos seus autores”, lê-se na nota.

Ainda de acordo com a PJ, os suspeitos foram sendo sucessivamente localizados e detidos, “tendo sido desenvolvida uma operação policial em estreita articulação com as autoridades do Reino Unido, país para onde tinha fugido um deles e onde veio a ser detido em cumprimento de mandado de detenção internacional, emitido por autoridade judiciária portuguesa”.

Quatro dos detidos foram já presentes às autoridades judiciais, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva, aguardando-se a extradição do suspeito detido no Reino Unido.

Relativamente ao quinto suspeito, detido na passada segunda-feira, aguarda-se decisão quanto à medida coativa a aplicar-lhe.