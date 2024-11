Mau tempo causa nove ocorrências durante a madrugada nos Açores

O mau tempo nos Açores causou esta quarta-feira de madrugada nove ocorrências nas ilhas de São Miguel, Pico e Terceira, entre as quais seis inundações de vias em Ponta Delgada, segundo o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA).

Fonte do SRPCBA adiantou à agência Lusa que na ilha de São Miguel foram registadas sete ocorrências - além das seis inundações de vias em Ponta Delgada, ocorreu uma queda de estrutura na Ribeira Grande.

Nas Lajes do Pico (ilha do Pico) caiu uma árvore e em Angra do Heroísmo (ilha Terceira) o mau tempo causou danos num poste de eletricidade.

"As ocorrências estão todas resolvidas", de acordo com o SRPCBA.

As nove ilhas dos Açores estiveram de madrugada sob aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, devido às previsões de vento e de "precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada por trovoada", segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso amarelo é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.