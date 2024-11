Circulação do Metro de Lisboa retomada após greve parcial

A circulação de comboios do Metropolitano de Lisboa foi retomada esta quarta-feira com normalidade às 10h00, após uma greve parcial dos trabalhadores, iniciada às 5h00, adiantou à Lusa fonte da empresa.

Os trabalhadores do Metro de Lisboa cumpriram hoje uma greve entre as 5h00 e as 10h00 que, segundo a Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans), teve uma adesão a rondar os 85% a 90%, levando ao encerramento de todas as estações. Na terça-feira, a Fectrans tinha indicado que paralisação tinha início às 6h30, hora habitual de início do serviço.

No dia 14 de novembro, os trabalhadores voltam a estar em greve entre as 5h00 e as 10h00.

Em causa estão, segundo a Fectrans, "incumprimentos sucessivos" da transportadora quanto a pagamentos e ao Acordo de Empresa.

Em declarações à Lusa na terça-feira, a representante sindical Anabela Carvalheira disse que a paralisação foi decidida pelos trabalhadores em dois plenários e pretende exigir à transportadora pagamentos das denominadas variáveis (trabalho suplementar e feriados) e o cumprimento do Acordo de Empresa.

Relativamente aos incumprimentos do Acordo de Empresa, o sindicato aponta questões como as condições de trabalho, a progressão das carreiras e a redução do horário de trabalho.

"A greve é parcial para que a empresa perceba que tem de resolver esta situação e com menor penalização possível para os utentes do metro", indicou.

O Metropolitano de Lisboa opera diariamente com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião).

Normalmente, o serviço funciona entre as 6h30 e as 1h00.