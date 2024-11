Atenção: Infarmed ordena retirada do mercado de cinco lotes do antidepressivo Fluoextina

O Infarmed ordenou esta quarta-feira a retirada do mercado de cinco lotes do medicamento Fluoextina, para o tratamento da depressão, porque foi encontrada uma impureza, anunciou a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde.

Numa nota disponível na página da Internet, o Infarmed adianta que a empresa Towa Pharmaceutical, S.A. irá proceder à recolha voluntária de cinco do medicamento Fluoxetina toLife 20 mg cápsulas, cápsula, 60 unidade, por ter sido detetado um resultado analítico acima dos limites aceitáveis para uma impureza.

A autoridade do medicamento apela às entidades que possuam estes lotes de medicamentos em "stock" para não os vender, dispensar ou administrar, devendo proceder à sua devolução.

Aconselha os doentes que estejam a utilizar medicamentos pertencentes a estes lotes a não interromper o tratamento e contactar o médico logo que possível, para substituir por outro lote ou um medicamento alternativo.