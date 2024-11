Violência doméstica. 18 pessoas morreram até setembro

Mais de 23 mil queixas por violência doméstica foram registadas pela PSP e GNR entre janeiro e setembro deste ano, período em que ocorreram 18 homicídios, segundo dados divulgados esta terça-feira.

Segundo o portal da violência doméstica, publicado na página da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG), entre janeiro e setembro, as forças de segurança contabilizaram 23.032 queixas, menos 274 do que em igual período de 2023.

A CIG, que divulga os dados trimestralmente, refere que no primeiro trimestre de 2024 se registaram 6.879 queixas por violência doméstica, número que subiu para 7.738 entre abril e junho, voltando a aumentar para 8.415 entre julho e setembro.

Os dados estatísticos indicam igualmente que nos primeiros nove meses do ano se registaram 18 homicídios no contexto de violência doméstica, menos um do que no mesmo período de 2023.

Segundo as estatísticas, nove homicídios ocorreram entre janeiro e março, três no segundo trimestre e seis no terceiro trimestre. Das 18 mortes, 15 foram mulheres e três homens.

O portal, que publica trimestralmente estatísticas relativas aos crimes e homicídios voluntários em contexto de violência doméstica, indica também que estavam detidos por este crime no final de setembro 1.369 pessoas, 342 das quais em prisão preventiva e 1.027 em prisão efetiva, mais 47 do que no mesmo mês de 2023.

De acordo com os dados, 1.204 arguidos estavam, em setembro, a cumprir medidas de coação no âmbito do crime de violência doméstica, 932 dos quais em vigilância eletrónica.

Um total de 2.747 pessoas estavam, no final de setembro, integradas em programas para agressores, 165 dos quais em meio prisional e 2.582 na comunidade.

Segundo a CIG, no primeiro trimestre do ano foram transportadas 462 vítimas e foram aplicadas 5.516 medidas de proteção por teleassistência no âmbito do crime de violência doméstica.

Os dados indicam ainda que 746 mulheres, 693 crianças e 21 homens, num total de 1.460, foram acolhidos na Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica até setembro.