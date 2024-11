Sindicato “um pouco perplexo" por não entender anúncio da ministra sobre alternativa ao CODU

O presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré Hospitalar (STEPH) vai aguardar para ver a que é que a ministra se refere quando anuncia linhas alternativas de atendimento ao CODU. Rui Lázaro garante, contudo, que se essa alternativa for o SNS 24, não resolve o problema.

Ouvido pela Renascença, Rui Lázaro assume que está “um pouco perplexo sem entender quais são as medidas a que a Ministra refere”. E adianta que “não existe no INEM nenhuma linha que possa servir de apoio, daí que essa solução não pode vir do Instituto de Emergência Médica”.

Na hipótese de a ministra se estar a referir à linha SNS24, Rui Lázaro aponta vários problemas. Desde logo, o facto de “os enfermeiros que lá trabalham não terem experiência nem estarem habituados a lidar com situações de verdadeira emergência”. O que eles fazem, diz, “é aconselhamento clínico. As emergências são transferidas para as centrais do INEM. É preciso formação, inclusivamente software adequado para que se possa fazer triagens de emergência”.