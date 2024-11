Quatro feridos graves em colisão entre dois veículos em Penafiel

Quatro pessoas ficaram esta terça-feira feridas com gravidade na sequência de uma colisão entre um veículo pesado e um ligeiro de passageiros, ocorrida na variante de Penafiel, no distrito do Porto, segundo os bombeiros locais.

O alerta foi registado às 11h53, dando conta de um acidente rodoviário na Variante do Cavalum.

Dois dos feridos foram encaminhados para a unidade hospitalar de Penafiel. Os dois restantes foram encaminhados para os hospitais de Santo António e de São João, no Porto.

Todos os feridos apresentavam múltiplos traumatismos, segundo os bombeiros.

O socorro no local foi prestado pelas equipas das viaturas médicas de emergência e reanimação (VMER) do Hospital Padre Américo, de Penafiel, e do Hospital de São João, do Porto, além dos bombeiros de Penafiel.

A GNR esteve no local.