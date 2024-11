Privados acusam Governo de inação perante a falta de vagas no pré-escolar

A presidente da Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular (ACPEEP), Susana Batista, revela esta terça-feira que "desde agosto que se sabe que não há vagas suficientes no pré-escolar e que os estabelecimentos privados têm vagas disponíveis", mas o "Governo ainda não apresentou a solução".

É a reação às palavras do ministro da Educação, Fernando Alexandre, que disse existirem 12 mil crianças do pré-escolar à espera de uma vaga na rede pública.

À Renascença, Susana Batista conta ainda que a "associação se reuniu em agosto com o secretário de Estado e tinha dito que os estabelecimentos privados estavam disponíveis para fazer um acordo" mas, "desde essa altura que nunca mais aconteceu nada".

"É preciso que o Governo decida avançar com a medida e com a proposta efetiva para as coisas se resolverem", defende.

A representante do setor privado defende que, para resolver às necessidades imediatas, poderia ser adotada a "contratação por criança, de acordo com as necessidades efetivas". Uma proposta que "seria mais célere" mas o "importante é que o Estado avance", sublinha.