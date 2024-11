Portuguesa detida na República Dominicana com pacotes de cocaína

Uma portuguesa de 45 anos foi detida na República Dominicana depois de lhe terem sido apreendidos dois pacotes de cocaína que levava escondidos na bagagem, anunciaram as autoridades locais.

A detenção foi feita no domingo no Aeroporto Internacional de Cibao, por elementos da Direção Nacional de Controlo de Drogas (DNCD) e da segurança aeroportuária (CESAC), "quando tentava sair do país com dois pacotes de cocaína suspeita, camuflados na bagagem", anunciaram hoje em comunicado as duas agências de segurança dominicanas.

Segundo a DNCD, "agentes e militares, coordenados pelo Ministério Público, realizavam uma ação de fiscalização quando detetaram substâncias estranhas no interior da bagagem, iniciando de imediato uma busca mais exaustiva" e, "por indicação da procuradora em exercício" que acompanhou a operação foi encontrado "um fundo duplo" na mala.

De acordo com o bilhete de avião, a mulher de 45 anos, suspeita fazer transporte para redes internacionais de tráfico de droga, viajava do terminal de Cibao para Madrid, em Espanha.

O Ministério Público e a DNCD estão a "realizar investigações para determinar se há outros envolvidos na operação, a fim de os deter e levar a tribunal", pode ler-se ainda no comunicado.