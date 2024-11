INEM. Ministra garante que linhas telefónicas vão ser reforçadas

O reforço de ambulâncias foi também avançado pelo INEM em comunicado , onde se lê que as dez viaturas vão estar distribuídas por "postos de emergência médica em corpos de bombeiros e delegações da Cruz Vermelha Portuguesa” e juntam-se a outras oito que já iriam reforçar o serviço até ao final do ano.

“ Estamos de boa-fé . Estamos em pleno Orçamento do Estado e a querer avançar para negociações. Compreendemos, mas não estávamos à espera que os técnicos se recusassem a fazer horas extraordinárias (…) numa altura tão difícil, a entrar no inverno e em que a maior parte dos idosos precisa tanto do INEM”, apontou.

À margem da inauguração da nova sala de endoscopia digestiva em Lisboa, Ana Paula Martins assinalou que as medidas vão avançar já, para mitigar problemas nas próximas 48 horas. A ministra sublinhou, no entanto, que “não estava à espera” que os Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (TEPH) avançassem agora para uma greve.

Mais dez ambulâncias, técnicos mais focados nos doentes urgentes e linhas alternativas de apoio telefónico. Para responder aos constrangimentos dos últimos dias, a ministra da Saúde anunciou na tarde desta terça-feira um reforço e uma reorganização do funcionamento dos serviço s do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Ana Paula Martins diz, no entanto, estar ciente de que os problemas só se resolverão com a contratação de mais técnicos – e, por isso, garante que “no início do próximo ano, vamos abrir mais 200 vagas”, que se juntam às 200 do concurso lançado este ano.

Apesar de reconhecer que “não pode garantir de um dia para o outro um atendimento mais rápido”, a ministra não esclarece se houve cuidados em falta no último fim-de-semana e remete esclarecimentos para a auditoria pedida ao INEM, que deve ser entregue ao governo dentro de um mês.

Perante os alertas dos bombeiros de algumas ambulâncias podem ficar retidas nas urgências devido a problemas na triagem, Ana Paula Martins diz que estão a ser "estudadas alternativas ao atendimento telefónico, porque precisamos de triar as pessoas que nos telefonam".

Ana Paula Martins inaugurou esta terça-feira, em conjunto com o presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML), Carlos Moedas, a nova sala de endoscopia digestiva. A funcionar no edifício dos serviços sociais da CML, estima-se que o novo serviço permita aumentar em cinco mil o número de exames realizados por ano.