Dispositivo de emergência médica reforçado com dez meios

O Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM) passa, a partir desta terça-feira, a contar com mais dez ambulâncias de socorro. A informação foi confirmada em comunicado pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que assegura que a medida ajudará a "fazer face aos condicionamentos verificados devido à greve dos Técnicos de Emergência Pré-hospitalar (TEPH) às horas extraordinárias, para além do previsível aumento de ocorrências relacionadas com os meses de outono e inverno".

O dispositivo de emergência já tinha sido reforçado com outros oito meios até ao final do ano.

Estas ambulâncias vão ser, lê-se no mesmo comunicado, distribuídas por "postos de emergência médica" em corpos de bombeiros e delegações da Cruz Vermelha Portuguesa.

"Com este incremento, o SIEM passa a dispor de um total de 711 meios de emergência pré-hospitalar, dos quais 445 são PEM e 91 são Postos Reserva, num aumento de 45 ambulâncias em relação ao final de 2023", é dito.