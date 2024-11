Detido suspeito de homicídio em Elvas

A Polícia Judiciária deteve um homem, de 27 anos, suspeito da autoria do homicídio de um outro homem, de 37 anos, ocorrido em Elvas, no distrito de Portalegre, em 18 de outubro, foi esta segunda-feira anunciado.

Em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ) revelou que o homem foi detido esta segunda-feira, através da Unidade Local de Investigação Criminal (ULIC) de Évora, e é suspeito de um crime de homicídio qualificado.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial e aplicação da respetiva medida de coação, no Tribunal de Elvas, esta terça-feira.

Segundo a polícia de investigação criminal, o homicídio ocorreu no passado dia 18 de outubro, "junto a um posto de abastecimento de combustíveis" localizado naquela cidade alentejana.

"O agressor pôs-se em fuga depois de atingir a vítima com recurso a arma branca, e, desde esse momento, a PJ desenvolveu persistentes e aturadas diligências de investigação para a sua localização e detenção, possível com a intervenção do seu defensor", explicou.

Na origem da agressão, que resultou na morte da vítima, com a qual o suspeito agora detido tinha "uma relação familiar", terão estado "motivos fúteis", disse ainda a Judiciária.

Em 18 de outubro, a PSP revelou à agência Lusa que um homem tinha morrido na sequência do despiste do veículo que conduzia e depois de alegadamente ter sido ferido numa desavença com outro homem.

O acidente ocorreu cerca das 18:45, na zona da Boa Fé, quando o veículo ligeiro, conduzido pela vítima, embateu num poste de iluminação.

"Os paramédicos de uma ambulância que prestou socorro ao acidente viram que havia um ferimento na vítima, que não devia ter sido provocado pelo embate do veículo", e, já no hospital, "verificaram que o homem tinha um ferimento provocado por objeto cortante", acrescentou na altura a fonte da PSP à Lusa.

O homem foi transportado para o Hospital de Santa Luzia, em Elvas, onde o óbito foi declarado.

Nessa ocasião, a PSP apurou que a vítima teria estado envolvida numa desavença com outro homem, "o alegado autor do ferimento provocado pelo objeto cortante", que fugiu do local "numa viatura ligeira de passageiros".

A Polícia Judiciária foi chamada ao local e ficou encarregue da investigação do caso.