Chuva põe oito distritos sob aviso amarelo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou oito distritos de Portugal continental sob aviso amarelo devido à previsão de chuva, que pode ser por vezes forte.

Os distritos de Braga, Aveiro, Porto e Viana do Castelo vão estar sob aviso amarelo até às 9h00 e os distritos da Castelo Branco, Guarda, Santarém e Portalegre até às 12h00.

Para esta terça-feira, o IPMA prevê céu geralmente muito nublado e períodos de chuva ou aguaceiros, que poderão ser por vezes fortes até final da manhã nas regiões Norte e Centro, tornando-se pouco frequentes na região Sul a partir do meio da tarde.

O vento deverá ser fraco a moderado do quadrante sul, por vezes forte nas terras altas até meio da tarde, tornando-se fraco a partir do final da tarde.

As previsões apontam ainda para pequena descida da temperatura máxima na região Norte e neblina ou nevoeiro no final do dia em vários locais.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 13ºC, na Guarda, e os 23ºC, em Évora, Setúbal e Santarém, e as temperaturas mínimas entre os 11º C, em Bragança e na Guarda, e os 17ºC, em Aveiro, Coimbra, Lisboa e Faro.