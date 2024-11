BES: Tribunal nega curador a Ricardo Salgado

Os juízes que julgam o processo BES/GES consideram que nomear um curador a Ricardo Salgado seria “solução jurídica contra legem”, porque “nunca poderia substituir-se ao arguido naquilo que são os direitos que a lei lhe reserva”, pode ler-se no despacho a que a Renascença teve acesso.

O pedido para a nomeação de um curador especial para Ricardo Salgado, ex presidente do BES, foi feito no arranque do julgamento pela voz de dois assistentes do processo. Queriam, assim, “suprir a incapacidade do arguido sob pena de nulidade dos atos praticados no processo em julgamento”.