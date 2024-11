Arquivado processo contra atuação do SIS no caso de ex-adjunto de Galamba

Foi arquivado o inquérito à intervenção do Serviço de Informações de Segurança (SIS) na recuperação do computador do ex-adjunto do antigo ministro das Infraestruturas, João Galamba.

O Ministério Público afirma, esta terça-feira, que não foram apurados indícios suficientes sobre os crimes em investigação, que eram abuso de poder, ameaça ou coação.

"Das diligências realizadas concluiu-se pela insuficiência de indícios quanto à verificação dos crimes em investigação - abuso de poder, ameaça ou coação", refere uma nota do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, publicado esta terça-feira na página da Procuradoria-Geral da República.

Segundo a nota, o MP determinou o arquivamento do inquérito "relacionado com a ação operacional desencadeada por agentes do Serviço de Informações de Segurança (SIS) com vista à recuperação de um computador levado do Ministério das Infraestruturas por um ex-adjunto".

No decurso do inquérito, adianta o MP, procedeu-se à recolha de prova documental e testemunhal.

Foram agentes do Serviço de Informações de Segurança que foram buscar o computador junto à casa de Frederico Pinheiro. Diversos juristas consideraram que a atuação do SIS foi ilegal.

Contactado pela Renascença, o antigo adjunto não quis comentar a decisão do Ministério Público.

[Notícia atualizada às 15h45 de 5 de novembro de 2024 para corrigir título e texto]