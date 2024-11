​Mau tempo provocou meia centena de ocorrências em Portugal

A Autoridade Nacional de Emergência Proteção Civil (ANEPC) registou mais de meia centena de ocorrências relacionadas com o mau tempo, entre as 15h00 e as 21h00 desta segunda-feira.



Tratam-se, sobretudo, de inundações e obstrução de vias, mas também queda de estruturas e árvores. Lisboa foi, até agora, a região mais afetada, explicou à Renascença o comandante José Miranda.

“Temos um total de 54 ocorrências: 46% são de limpeza de via, 37% de inundação, 11% de queda de estruturas e 6% de quedas de árvores. A região mais atingida, com 25 ocorrências, é a Grande Lisboa. Praticamente, 50% do total do território”, detalha a mesma fonte.

Não há registo de danos ou vítimas em resultado do mau tempo desta segunda-feira em várias regiões do país.

Até ao final do dia de terça-feira espera-se ainda muita muita chuva.

Dez distritos em aviso amarelo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso amarelo para dez dos 18 distritos de Portugal continental, sobretudo no centro e sul do território.

O aviso amarelo (o menos grave de uma escala de três) por precipitação entrou em vigor às 14h00 desta segunda-feira nos distritos de Leiria, Castelo Branco, Lisboa, Santarém, Portalegre e Setúbal.