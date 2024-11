Leonor Beleza renuncia ao Conselho Geral Independente da RTP

A presidente do Conselho Geral Independente (CGI) da RTP, Leonor Beleza, renunciou ao órgão, confirmou a própria à Lusa.

"Renunciei à qualidade de membro do CGI por considerar que não devo manter-me como tal quando pertenço à direção de um partido político", afirmou.

A antiga ministra Leonor Beleza foi eleita primeira vice-presidente do PSD, no 42.º Congresso Nacional do PSD, que decorreu no final de outubro, em Braga.

O CGI foi criado em 2014, quando Miguel Poiares Maduro tutelava a área dos media.

Trata-se de um órgão de supervisão e fiscalização interna do cumprimento das obrigações de serviço público de rádio e televisão previstas no Contrato de Concessão assinado entre a RTP e o Estado, cabendo-lhe escolher o Conselho de Administração e respetivo Projeto Estratégico para a empresa, bem como definir as linhas orientadoras às quais o mesmo projeto se subordina, segundo a lei.

O Conselho Geral Independente é composto por seis elementos: um presidente e cinco vogais.

O órgão era presidido por Leonor Beleza, e conta com Alberto Arons de Carvalho, Ana Margarida de Carvalho, Isabel Medina, Isabel Pires de Lima e Vítor Caldeira.