Campanha "Taxa Zero ao Volante". Se vai para a estrada, não beba

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a GNR e a PSP arrancam na terça-feira com a campanha “Taxa Zero ao Volante”, que vai prolongar-se até 11 de novembro, para alertar os condutores para os riscos da condução sob efeito do álcool.

Em comunicado conjunto, as autoridades sinalizam que “em 2023, um em cada quatro condutores mortos em acidentes de viação apresentava uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 0,5 g/l e três em cada quatro destes condutores tinham uma taxa igual ou superior a 1,2 g/l”.

“Do total das vítimas de acidentes de viação autopsiadas, 23% apresentavam uma taxa de álcool no sangue superior ao limite legalmente permitido, das quais 73% excediam a taxa considerada crime (≥1,20 g/l)”, acrescenta a nota.

Reportando-se a vários estudos científicos, lembram ainda que conduzir sob a influência do álcool “causa várias perturbações, designadamente, ao nível cognitivo e do processamento de informação, bem como alterações na capacidade de reagir aos imprevistos, e descoordenação motora”.

De acordo com a nota, a campanha assenta em ações de sensibilização da ANSR no continente e na Madeira, além de operações de fiscalização da PSP e da GNR em estradas com grande circulação automóvel.

As ações de sensibilização vão ocorrer em simultâneo com operações de fiscalização nas seguintes localidades:

• Dia 5 de novembro, às 14h00: EN 1 / IC2, km 131,700, Boa Vista, Leiria;

• Dia 6 de novembro, às 14h00: Rua Fernando Tomás, junto à rotunda do Terminal Rodoviário, Figueira da Foz;

• Dia 7 de novembro, às 15h00: Rotunda EN 235/interceção com A17 – Mamodeiro;

• Dia 8 de novembro, às 21h00: Rua da Trindade, Porto;

• Dia 11 de novembro, às 19h00: EN 10 - PK 47+700 - Pontes (Setúbal).

A ANSR, a GNR e a PSP relembram que a “condução sob a influência do álcool é um risco para a sua segurança e dos outros”, alertando que “com uma taxa de álcool no sangue de 0,5 g/l o risco de sofrer um acidente grave ou mortal duplica e que os acidentes que decorrem da condução sob a influência do álcool são particularmente grave”2.

Por fim, as autoridades recordam que “a sinistralidade rodoviária não é uma fatalidade e as suas consequências mais graves podem ser evitadas através da adoção de comportamentos seguros na estrada”.

A campanha que se inicia esta terça-feira é a 11ª de 12 campanhas de fiscalização planeadas para 2024. Até ao final do ano será realizada mais uma campanha, com ações de sensibilização e de fiscalização.