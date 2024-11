Arranca operação Estrada Segura nas escolas esta segunda-feira

A PSP inicia esta segunda-feira a operação Estrada Segura, que através das equipas do programa Escola Segura vão levar às escolas ações de sensibilização sobre as consequências da sinistralidade rodoviária e necessidade de adotar comportamentos de segurança na estrada.

Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública (PSP) explica que a operação decorre até dia 15 de novembro e destina-se aos alunos do ensino pré-escolar, do 1.º ao 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário.

Na nota, a PSP lembra que no dia 17 de novembro se assinala o Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada, efeméride dedicada à memória dos milhões de pessoas falecidas em desastres de viação em todo o mundo e que presta também homenagem às equipas de emergência, à polícia e aos profissionais médicos que diariamente lidam com as consequências da sinistralidade.

A sinistralidade rodoviária é uma das maiores causas de morte em todo o mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), morrem nas estradas 1,2 milhões de pessoas por ano, ficando feridas cerca de 50 milhões em consequência dos acidentes rodoviários.

No ano passado, a PSP registou 71 vítimas mortais e 785 feridos graves em acidentes rodoviários, um aumento de 6% do número de vítimas mortais e de 11,3% do número de feridos graves, em comparação com o período homólogo.

Além da circulação de viaturas em excesso de velocidade e da condução sob a influência do álcool e/ou substâncias psicotrópicas, a PSP aponta ainda a influência direta do uso do telemóvel durante a condução e da não utilização (ou utilização incorreta) dos cintos de segurança e sistemas de retenção para a sinistralidade.

No ano letivo 2023/2024, a Prevenção e Segurança Rodoviária foi o 3.º tema mais abordado nos mais de 30 falados nas ações de sensibilização realizadas pelas equipas do programa Escola Segura.

Segundo a PSP, foram desenvolvidas no ano letivo anterior 3.221 ações de sensibilização sobre prevenção e segurança rodoviária, que contaram com a participação de 71.518 alunos, professores, auxiliares e encarregados de educação.