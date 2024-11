Duas pessoas retiradas de casa degradada no Funchal na sequência do mau tempo

Duas pessoas foram retiradas de uma habitação este domingo, no Funchal, que já apresentava sinais de degradação e que se agudizaram com a chuva forte que caiu na Madeira, indicou fonte do município.

"A casa já estava muito degradada e a chuva agudizou o problema", disse o vereador com o pelouro da Proteção Civil da Câmara do Funchal, Bruno Pereira, em declarações à agência Lusa.

Segundo o autarca, o Serviço Municipal de Proteção Civil decidiu retirar esta manhã os dois moradores da habitação, situada na freguesia de Santa Maria Maior, por precaução e para minimizar riscos.

Bruno Pereira explicou que a casa apresentava problemas na cobertura, tendo a chuva forte que se fez sentir na noite de hoje causado alguns desprendimentos da laje.

Como é domingo e não é possível fazer uma intervenção no local, a autarquia acionou a linha de Emergência Social, cabendo à Segurança Social realojar os munícipes, pelo menos esta noite, acrescentou.

Na segunda-feira a situação será avaliada, disse Bruno Pereira.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu aviso laranja para a costa sul e para as regiões montanhosas da Madeira, que esteve em vigor parte da manhã de hoje, devido à previsão de chuva, e depois passou para amarelo até às 12:00.