Acidente corta IP3 nos dois sentidos e provoca quatro feridos ligeiros

Um acidente entre duas viaturas ligeiras este domingo à tarde no IP3, junto a Santa Comba Dão, obrigou ao corte da via nos dois sentidos e provocou quatro feridos ligeiros, disse à Lusa fonte operacional.

Fonte do Comando Sub-Regional de Viseu Dão-Lafões, da Proteção Civil, disse que o alerta para o acidente foi dado pelas 16:56 e que às 18:20 aquela via ainda se encontrava cortada para remoção dos veículos e limpeza da mesma.

A mesma fonte indicou que os feridos foram transportados para os hospitais de Viseu e de Coimbra.

Não há ainda previsões para a abertura da via, estado dependente dos trabalhos de limpeza no local do acidente.

A agência Lusa tentou também obter informações do Comando Nacional da GNR, mas tal não foi ainda possível.