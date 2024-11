Incêndio em autocarro corta EN15 em Amarante

Um incêndio num autocarro de passageiros obrigou este sábado ao corte da Estrada Nacional (EN) 15 em Amarante, no distrito do Porto, indicou fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Tâmega e Sousa.

O incêndio rodoviário, cujo alerta foi dado às 11:28, não causou vítimas, mas o autocarro ficou "totalmente consumido pelas chamas", disse a fonte.

A EN15 liga o Porto a Bragança e o corte acontece em Amarante, na zona da Várzea, da União das Freguesias de Aboadela, Sanche e Várzea.

De acordo com o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Tâmega e Sousa, a estrada está cortada nos dois sentidos para limpeza do pavimento e remoção do veículo.

No local está a brigada de transito da GNR de Amarante, bem como os bombeiros voluntários locais.