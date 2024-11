Homem de 64 anos morre após embarcação virar junto ao Cais do Bico na Murtosa

Um homem de 64 anos morreu este sábado no Cais do Bico, na Murtosa (distrito de Aveiro), após a embarcação em que navegava ter virado, divulgou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

De acordo com a AMN, "a vítima estava sozinha a bordo de uma embarcação que virou, tendo um popular avistado e resgatado o homem para o cais".

Após o alerta ter sido dado pelas 17:25, "para o local deslocaram-se elementos do comando local da Polícia Marítima de Aveiro, tripulantes da Estação Salva-vidas de Aveiro, bem como elementos dos Bombeiros Voluntários da Murtosa, do INEM e da GNR".

"À chegada ao local, os elementos da Polícia Marítima constataram que a vítima já se encontrava a ser assistida pelos elementos dos Bombeiros e do INEM, que iniciaram manobras de reanimação, não tendo sido possível reverter a situação", refere a AMN.

O óbito foi declarado no local pelo médico do INEM e o corpo foi transportado pelos Bombeiros Voluntários da Murtosa para o Gabinete Médico-Legal e Forense do Baixo Vouga.